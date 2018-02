Belgische toeriste (32) verkracht tijdens wandeling in Spaanse badstad HR

23 februari 2018

08u31

Bron: El Comercio, Levante 0 Een Belgische vrouw (32) is tijdens haar vakantie in de Spaanse badstad Torreviaja verkracht. De vrouw was een wandeling aan het maken met haar hond. Tijdens de gruwelijke feiten maakten nog andere mensen misbruik van de situatie door haar gsm en andere spullen te stelen.

De feiten gebeurden enkele weken geleden in Torreviaja, een stad op 70 kilometer rijden van Alicante. De vrouw was rond 6 uur ’s aan het wandelen met haar hond, toen ze door een man in verschillende talen werd aangesproken. Omdat ze niet verstond wat hij zei, vervolgde ze beiden hun weg. Maar even later pakte hij haar toch bij de arm, sleurde haar mee en verkrachtte haar.

Volgens de Guardia Civil verschenen tijdens de gruwlijke feiten nog andere personen die misbruik maakten van de volkomen machteloze situatie van de vrouw. Zij gingen aan de haal met haar gsm en enkele andere spullen.

Goede beschrijving

Het slachtoffer had medische verzorging nodig en diende snel na de feiten klacht in bij de Guardia Civil. Ze kon een goede beschrijving geven van haar verkrachter. De andere personen had ze niet gezien. Tijdens een huiszoeking bij een verdachte vond de politie kledij - met onder meer een opvallend logo - die overeen kwam met wat de dader zou gedragen hebben. Het gaat om een 27-jarige man van Marokkaanse afkomst. Hij werd gearresteerd. Van de gsm-dieven is nog geen spoor.