Belgische terreurexperts actief als waarnemers bij verkiezing Azerbeidzjan

19 april 2018

05u15

Bron: Belga 1 Bij de presidentsverkiezingen vorige week in Azerbeidzjan werden twee Belgische terreurexperts door de staatsmedia als waarnemers opgevoerd. Hoewel de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) kritiek uitte, bejubelden onze landgenoten de stembusslag. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Ilham Aliyev - aan de macht sinds 2003 - werd vorige week woensdag met een monsterscore herverkozen. De OVSE, die nog geen enkele verkiezing in Azerbeidzjan als eerlijk bestempelde, vaardigde 350 waarnemers van 40 landen af om de stembusgang te controleren. Zij gaven meer dan de helft van de 133 stemmentellingen een negatieve evaluatie, wegens inbreuken op de kiesprocedures en opzettelijke vervalsingen.

"Talloze positieve waarnemingen"

De staatsmedia berichtten echter over "talloze" positieve waarnemingen, die onder meer werden uitgevoerd door het Brusselse European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC), een bedrijfje van de 60-jarige Fransman Claude Moniquet, die in de Franstalige media vaak als terreurexpert wordt opgevoerd.

Moniquet gaf in Azerbeidzjan samen met de Belgische terreurexpert Simon Petermann, emeritus-professor van de ULg en ULB, een persconferentie. "Er waren geen schendingen tijdens het kiesproces. We zagen dat de verkiezing vreedzaam en in overeenstemming met de internationale normen verliep. De verkiezing was transparant. Zonder druk op de kiezers", stelde Moniquet.

Vergoedingen van lobbygroepen

Vorig jaar nog raakte bekend hoe enkele Belgische politici en een toprechter met vergoedingen van Azerbeidzjaanse lobbygroepen soortgelijke positieve evaluaties gaven van vorige verkiezingen. Het Brusselse gerecht opende een vooronderzoek.

Moniquet zegt zelf niet te zijn betaald door Azerbeidzjan. "Wij gebruikten de vragenlijsten van de OVSE: over de urnes, de aanwezigheid van politiemensen enzovoort. Ik kan alleen zeggen dat in de stemkantoren die ik bezocht alles correct is verlopen", benadrukt hij daarnaast.