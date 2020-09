Belgische stroomnet nu ook verbonden met Duitsland AW HAA

16 september 2020

13u29

Bron: Belga 0 Het Belgische en het Duitse hoogspanningsnet zijn voor het eerst met elkaar verbonden. Hoogspanningsbeheerder Elia heeft deze week de laatste hand gelegd aan de interconnector ALEGrO. Half november moet er voor het eerst elektriciteit stromen tussen beide landen.

Vandaag is het Belgische stroomnet al verbonden met Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië. Nu is er ook een verbinding met het Duitse stroomnet. Die interconnector - ALEGrO gedoopt - is na twee jaar werken af. Nu volgt een reeks testen. Half november moet er dan effectief elektriciteit stromen tussen België en Duitsland.

Elia bouwde in het Luikse Lixhe, bij Wezet, een conversiestation. Daar wordt wisselstroom omgezet in gelijkstroom. In Duitsland bouwde hoogspanningsbeheerder Amprion ook een conversiestation.



Tussen beide stations is een 90 kilometer lange ondergrondse stroomkabel aangelegd. Daarvan loopt 49 kilometer op Belgisch grondgebied, 41 kilometer op Duits grondgebied. Een deel van die kabel loopt onder de Maas en het Albertkanaal, via een aangelegde tunnel.

Groene elektriciteit

Door ALEGrO krijgt ons land er extra bevoorradingszekerheid bij. In totaal kan er 1 GW door de kabel stromen, zeg maar de productie opgewekt door een kerncentrale. En krijgt onze markt er ook een stuk aanbod van hernieuwbare energie bij. De groene elektriciteit opgewekt door de vele Duitse windmolens kan nu rechtstreeks richting België stromen. ALEGrO is daarbij een “sleutelelement”, legt Elia-CEO Chris Peeters uit.

Duitsland staat heel wat verder dan België in de transitie naar hernieuwbare energie. Door de interconnectie met Duitsland kan ons land profiteren van die geïmporteerde groene stroom.

Stabielere prijzen

De nieuwe verbinding met Duitsland maakt ons land nog wat meer verbonden met het Europese stroomnet. Dat is ook goed nieuws voor de klanten. Hoe fijnmaziger het stroomnet, hoe minder opstoppingen en hoe stabieler de prijzen. “België als energiekruispunt krijgt nog wat meer vorm”, klinkt het bij de hoogspanningsbeheerder.

Aan ALEGrO hangt een prijskaartje van een half miljard euro. De helft van die factuur is voor rekening van Elia, de andere helft voor de Duitse partner. De interconnector werd vandaag officleel voorgesteld. Dat gebeurde in aanwezigheid van de Waalse minister van Economie Willy Borsus en de Waalse minister van Energie Philippe Henry.