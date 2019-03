Belgische staat veroordeeld tot betalen van dotatie aan Franstalige partij DéFI ADN

14 maart 2019

23u25

Bron: Belga 0 De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft de Belgische staat veroordeeld tot het betalen van een dotatie van 183.627,60 euro verhoogd met interesten aan de politieke partij DéFI.

De commissie verkiezingsuitgaven van de Kamer had hen die partijdotatie geweigerd. Dat was ook het geval voor de PVDA. Maar beide partijen menen dat ze te weinig dotaties ontvangen, omdat er geen rekening gehouden wordt met de stemmen die ze in Vlaanderen behaald hebben in 2014.

De rechtbank geeft DéFI nu dus gelijk.



De commissie wou het vonnis afwachten vooraleer een definitieve beslissing te nemen. Binnen twee weken komt de commissie samen, aldus Kamervoorzitter Siegfried Bracke.