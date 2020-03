Belgische staat veroordeeld omdat Kansspelcommissie niet optrad tegen ‘virtuele weddenschappen’ ttr

10 maart 2020

16u01

Bron: belga 6 De Belgische staat werd door de rechtbank veroordeeld omdat de Kansspelcommissie niet optrad tegen verslavende weddenschappen op virtuele evenementen. Dat blijkt uit een vonnis van september 2018, dat Knack vandaag openbaar maakt. De Belgische staat heeft daarop een schadevergoeding van 100.000 euro betaald.

De kwestie draait rond zogenaamde 'virtuele weddenschappen', weddenschappen op fictieve wedstrijden. Het kwam tot een rechtszaak nadat het bedrijf Stanleybet zich gediscrimineerd voelde, omdat concurrent Ladbrokes tussen 2014 en 2017 op basis van de toelating van de Kansspelcommissie ongehinderd virtuele weddenschappen kon blijven aanbieden. Ladbrokes had als eerste zo'n toelating verkregen. Andere bedrijven die ook zo'n toelating vroegen, vingen bot.

De rechtbank heeft op 27 september 2018 het vonnis geveld. De rechter oordeelde dat Ladbrokes ten onrechte een vergunning had gekregen van de Kansspelcommissie en die vergunning "niet introk maar zelf meermaals verlengde". "In plaats van onmiddellijk de effectieve uitbating van de onwettige kansspelen te verbieden en stop te zetten bij middel van haar wettelijke bevoegdheden als controleorgaan, werd door de Kansspelcommissie alles in het werk gesteld om Ladbrokes niet dwars te liggen gedurende een lange periode", klinkt het verder in het vonnis.

Schadevergoeding

De Belgische staat moest als vertegenwoordiger van de Kansspelcommissie van de rechter 100.000 euro schadevergoeding betalen aan Stanleybet. De voorzitter van de Kansspelcommissie, Etienne Marique, bevestigt aan Knack dat de Belgische staat niet in beroep is gegaan tegen de veroordeling, en de schadevergoeding heeft betaald. Volgens Marique had de Kansspelcommissie de exploitatie van de toestellen van Ladbrokes, via welke de virtuele weddenschappen worden gespeeld, wel geschorst, maar lag het probleem bij de naleving van de beslissing.

Intussen kwam er in 2018 een wettelijk kader voor weddenschappen op virtuele evenementen. Ze werden definitief als automatische kansspelen gekwalificeerd, en dus niet als gewone weddenschappen.

Lees ook:

- Ontluisterend beeld over top van Kansspelcommissie: gokwaakhond aanvaardt cadeaus van…gokbedrijven (+)