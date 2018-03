Belgische staat verliest honderden miljoenen door vertekende uitstootwaarden wagens bij labotests

10 maart 2018

Het verschil tussen de CO2-uitstoot van een voertuig bij labotests en die op de weg heeft een impact op de fiscale inkomsten van de Belgische staat. Die zag zo in 2016 212 miljoen euro in rook opgaan, zo blijkt uit een studie van Green Budget Europe en Green Budget Germany, die Le Soir kon inkijken. In de periode 2010-2016 gaat het om 687 miljoen euro.