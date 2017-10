Belgische staat vecht verbod op uitwijzing Soedanezen aan ADN

15u17

Bron: Belga 0 photo_news Het gesloten centrum in Vottem. De Belgische staat heeft vanochtend voor de Luikse rechtbank van eerste aanleg, via derdenverzet, het verbod aangevochten op de uitzetting van Soedanezen van het gesloten centrum van Vottem, en hun identificatie door een identificatiemissie uit Soedan. De zaak is in beraad en mogelijk valt vandaag nog een beslissing.

De Liga voor de Mensenrechten diende een dringende vordering tot schorsing in en kreeg gelijk. De uitwijzing van Soedanezen die in het gesloten centrum van Vottem verblijven, werd daardoor verboden, net als hun identificatie door een door de Soedanese autoriteiten gezonden team.

De Belgische staat tekende derdenverzet aan tegen de beslissing, en bepleitte zijn zaak vandaag voor de rechter die de uitspraak deed.

"Pestgedrag"

Een honderdtal Soedanezen in illegaal verblijf werd opgepakt in de Brusselse Noordwijk en naar gesloten centra gebracht. De Belgische staat besliste al tot uitzettingen.

De Liga voor de Rechten van de Mens had het over pestgedrag van de politie en de slechte behandeling en willekeurige arrestaties van Soedanezen. De Liga hekelde ook het haastige karakter van de bevelen om het grondgebied te verlaten, de risico's verbonden aan de identificatie van vluchtelingen door de Soedanese autoriteiten en de schendingen van de mensenrechten door de Belgische staat.

De Liga voor de Mensenrechten eiste voor de rechter dat alle vermoedelijke Soedanezen die het bevel kregen om het grondgebied te verlaten en die voor de eerste keer in het gesloten centrum van Vottem worden vastgehouden, niet gerepatrieerd kunnen worden.

De zaak is in beraad. De beslissing volgt vandaag of morgen.