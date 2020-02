Belgische staat moet ouders van 10 kinderen van Syriëstrijders nog geen dwangsommen betalen Redactie

26 februari 2020

09u24

Bron: Belga 36 De Belgische staat is de tien kinderen van IS-strijders die in het Syrische vluchtelingenkamp Al-Hol bevinden nog geen dwangsommen verschuldigd. Dat heeft de dwangsommenrechter beslist. De Brusselse kortgedingrechter besliste in december dat de kinderen de nodige documenten moesten krijgen om naar België te kunnen reizen en legde dwangsommen op van 5.000 euro per dag vertraging en per kind.

Op 11 december besliste de Brusselse kortgedingrechter dat de Belgische regering aan tien kinderen van Syriëstrijders consulaire bijstand moest verlenen. Documenten moesten hen in staat stellen om onder begeleiding naar België te komen. De kortgedingrechter legde een dwangsom op van 5.000 euro per dag vertraging en per kind.

Volgens de advocaten van de kinderen en hun ouders deed de Belgische regering echter te weinig om die beschikking uit te voeren. Een deurwaarder werd uitgestuurd om de dwangsommen op te eisen.

Oorlogsgebied

De regering stapte echter naar de dwangsommenrechter, de rechter die de oorspronkelijke beschikking in kort geding had uitgesproken. Daar vroeg ze om de opgelegde dwangsommen te herzien omdat ze in de onmogelijkheid zou zijn de beschikking uit te voeren. De Syrische Koerden weigeren immers de ouders te scheiden van de kinderen, de moeders weigeren te worden gescheiden van hun kinderen en Syrië is oorlogsgebied. Daardoor konden de documenten tot op heden niet aan de kinderen bezorgd worden.

Die dwangsommenrechter heeft nu geoordeeld dat de regering in die omstandigheden inderdaad de beschikking niet kan uitvoeren. Hij besliste dat de ouders er eerst schriftelijk mee moeten instemmen om hun kinderen zonder hen te laten repatriëren en dat de dwangsommen pas drie maanden nadien geëist kunnen worden.