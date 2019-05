Belgische staat moet morele schadevergoeding betalen aan ex-N-VA-senator Kim Geybels LH

21 mei 2019

12u54

Bron: Belga 2 Het Europees Mensenrechtenhof heeft gewezen N-VA-senator Kim Geybels een morele schadevergoeding van 5.000 euro toegekend en een kleine 30.000 euro voor onkosten omdat de Senaat weigerde haar ontslag in te trekken.

Geybels werd bij de verkiezingen van juni 2010 verkozen in de Senaat, maar kort daarna raakte ze betrokken in een drugsaffaire in Thailand. Bij haar terugkomst werd ze naar eigen zeggen onder druk gezet door partijvoorzitter Bart De Wever en fractieleidster Liesbeth Homans om ontslag te nemen. Ze ondertekende haar ontslagbrief, maar kwam daar enkele dagen later op terug.

Volgens Geybels kon dat omdat haar opvolger nog geen eed had afgelegd, maar de Senaat was van mening dat het ontslag onomkeerbaar is vanaf het ogenblik dat de voorzitter de ontslagbrief in ontvangst genomen had. Geybels werd dus toch uit de Senaat gezet.

Rechten geschonden

Ze trok vervolgens naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens omdat ze van oordeel was dat ze op onrechtmatige manier verhinderd werd om haar mandaat van senator uit te oefenen. Dat heeft nu beslist dat de rechten van Geybels werden geschonden. De Belgische staat moet nu een schadevergoeding van 35.000 euro betalen aan de voormalige senator.



Op de vraag om ook een som van 381.000 euro te krijgen voor de gemiste inkomsten als senator, is het Hof niet ingegaan.