Belgische staat moet IS-strijdsters en hun 6 kinderen repatriëren ADN

26 december 2018

11u22

Bron: Belga 34 De Brusselse kortgedingrechter heeft vandaag beslist dat de zes kinderen van IS-strijdsters uit Borgerhout, Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25), naar België gerepatrieerd moeten worden. De moeders zitten met hun kinderen vast in het Koerdische kamp Al-Hol.

Het is de tweede keer dat de kortgedingrechter zich uitspreekt over de zaak. Een vorig kort geding werd tot in beroep afgewezen, omdat de rechters oordeelden dat België geen rechtsmacht heeft in het door oorlog verscheurde Syrië, en dat België niet verplicht kan worden om de kinderen uit het land te repatriëren.

Ook de moeders

De rechter verplicht nu de Belgische Staat “om alle noodzakelijke en mogelijke maatregelen te nemen om de zes minderjarige kinderen vanuit Syrië te kunnen laten reizen naar België”. België wordt daarbij verplicht om diplomatiek personeel in te schakelen en contacten en afspraken te maken met de lokale autoriteit om zo de nodige administratieve, reis- en identiteitsdocumenten te laten bezorgen aan hun kinderen en moeders. Zowel de kinderen als de moeders moeten dus terugkeren naar België.

Dwangsom

“De Belgische Staat moet dit doen binnen de 40 dagen na de betekening van de beslissing. Zo niet, moet ze een dwangsom betalen van 5.000 euro per dag vertraging en per kind, begrensd tot maximum 1 miljoen euro”, klinkt het bij de kortgedingrechter.