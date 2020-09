Belgische staat moet contract met Luiks bedrijf rond coronatests naleven HLA

09 september 2020

13u27

Bron: Belga 0 De Belgische staat moet het contract met ZenTech, een Luiks biotechnologiebedrijf, rond bestelde coronatests naleven. Dat heeft de Luikse rechtbank in kort geding woensdag beslist. Gebeurt dat niet binnen de vijf dagen, moet ons land het bedrijf per dag vertraging 10.000 euro boete betalen.

Het Luikse ZenTech had een serologische test ontwikkeld waarmee snel kan worden nagegaan of iemand antilichamen tegen het coronavirus in het bloed heeft. De Belgische staat besliste om 3.650.000 serologische tests te bestellen. Het bedrijf moest die tests ter beschikking stellen van ontvangers die door de staat zelf zouden worden aangeduid, allemaal volgens een strikte timing. Volgens het contract zou er betaald worden in functie van het aantal geleverde tests, de helft bij levering en de andere helft 30 dagen later. Het bedrijf zegt dat het vier miljoen euro aan kosten heeft gemaakt om zijn deel van het contract na te leven.

Volgens ZenTech heeft de overheid zelf de contractvoorwaarden niet nageleefd. Het bedrijf zegt dat verschillende mails en brieven naar het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) en naar de overheid onbeantwoord bleven. "Via de media kreeg ZenTech te horen dat minister (Philippe) De Backer een neerwaartse herziening van het contract overwoog, onder het voorwendsel van een marktverandering", aldus het bedrijf.

Het bedrijf besloot daarom om naar de rechter in kort geding te stappen om ervoor te zorgen dat de voorwaarden en de timing van het contract zouden worden nageleefd. De Belgische staat krijgt nu vijf dagen de tijd om de lijst met bedrijven die de tests hadden moeten krijgen te bezorgen aan ZenTech, zodat de bevoorrading alsnog in orde komt. Gebeurt dat niet, dan moet ons land per dag vertraging een boete betalen van 10.000 euro.