Belgische staat moet 6 kinderen van IS-strijdsters repatriëren ADN

26 december 2018

11u22

Bron: Belga 0 De Brusselse kortgedingrechter heeft beslist dat de Belgische staat zes kinderen van IS-strijdsters moet repatriëren.

Het nieuwe kort geding tegen de Belgische Staat werd ingeleid door meester Walter Damen, raadsman van Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) uit Borgerhout die met hun kinderen in het Syrische kamp Al-Hol vastzitten.



Een vorig kort geding werd tot in beroep afgewezen, omdat de rechters oordeelden dat België geen rechtsmacht heeft in het door oorlog verscheurde Syrië, en dat België niet verplicht kan worden om de kinderen uit het land te repatriëren.



Dadelijk meer.