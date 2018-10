Belgische staat gedagvaard om kinderen van Syriëstrijdster terug te halen IB

31 oktober 2018

04u58

Er is een kort geding opgestart tegen de Belgische staat om twee kinderen te laten overkomen van een Syriëstrijdster die vastzit in Turkije. De zaak, die aangespannen werd door de grootmoeder van de kinderen, wordt vandaag behandeld voor de rechtbank in Brussel. Dat zegt advocaat Mohammed Ozdemir in De Morgen. Hij vraagt 5.000 euro per kind per dag.

Op 7 januari is de Limburgse Syriëstrijdster Amina Ghezzal (29) uit Beringen opgepakt in de Turkse stad Kayseri. Ze was vijf jaar eerder vanuit België afgereisd naar het kalifaat van IS. Op 3 april is ze in Turkije veroordeeld tot tien jaar cel voor terrorisme. Intussen probeert Ghezzals moeder Rachma Ayad haar kleinkinderen, twee meisjes van intussen twee en vier jaar oud, naar België te krijgen.

De kinderen zouden voldoen aan de voorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad, maar ze beschikken niet over een geboorteakte omdat ze in het kalifaat zijn geboren. België levert daarom geen reisdocumenten.

DNA-stalen

De grootouders hebben intussen een DNA-staal van zichzelf laten vergelijken met die van hun kleinkinderen. "Daaruit blijkt dat we 99 procent zeker de grootouders van die twee meisjes zijn, maar ook dat telt niet voor België", zegt de grootmoeder in de krant. Met de dwangsommen hoopt men de reisdocumenten af te dwingen.