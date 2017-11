Belgische staat eist 143.000 euro van Salah Abdeslam IVI

Bron: Belga 0 AFP Het bedrag dat de Belgische staat eist van Salah Abdeslam is een voorlopig bedrag. De Belgische staat gaat een voorlopig bedrag van 143.000 euro eisen van Salah Abdeslam, onder meer om de agenten die tijdens de schietpartij in zijn schuilwoning in Vorst vlak voor de aanslagen in Brussel gewond zijn geraakt, te vergoeden. Dat bericht RTL Info.

De advocaat van de Belgische staat bereidt het document met daarin alle kosten gemaakt tijdens de schietpartij in Vorst nog voor. Het dossier wordt in december voorgelegd aan de Brusselse correctionele rechtbank, waar Salah Abdeslam en zijn kompaan Soufien Ayari dan terechtstaan voor moordpoging in een terroristische context en verboden wapenbezit.

De staat vraagt onder meer de terugbetaling van de materiële en medische kosten, bovenop een vergoeding voor de gewonde agenten. Zij kunnen in principe ook nog een morele schadevergoeding eisen: het bedrag van 143.000 euro is dus een voorlopige schatting.

Drie agenten gewond

De Belgische autoriteiten zochten in 2016 al maanden koortsachtig naar Salah Abdeslam voor zijn rol in de terreuraanslag in Parijs het jaar daarvoor. Op 15 maart wilde het Frans-Belgische onderzoeksteam een huiszoeking uitvoeren in de Driesstraat in Vorst, maar ze werden verrast toen ze onmiddellijk onder vuur werden genomen door Abdeslam en zijn kompanen.

Drie agenten raakten daarbij gewond, de Algerijnse terreurverdachte Mohamed Belkaid kwam om het leven. Abdeslam ontsnapte toen voor de laatste keer uit handen van het gerecht: drie dagen later werd hij in Molenbeek ingerekend.