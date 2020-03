Belgische soldaten die terugkeren van Mali mogen ontstressen in vakantiecentrum SPS

06 maart 2020

12u33

Bron: Belga 0 Defensie gaat een "decompressietrip" opzetten voor soldaten die terugkeren uit Mali. Dat meldt La Dernière Heure en de informatie wordt bevestigd door het kabinet van minister Philippe Goffin (MR). De betrokken blauwhelmen krijgen bij hun terugkeer naar België de kans om te ontspannen in een vakantiecentrum.

De trip wordt georganiseerd voor twee detachementen die momenteel in Mali zitten en die in januari betrokken waren bij twee incidenten in de regio Gao. Daar raakten verschillende militairen gewond bij explosies.

De mogelijkheid tot ontstressen zal zich voordoen op een neutrale plaats, in een hotel "als een vakantiecentrum". Het initiatief wordt betaald met de werkingskosten van Defensie, meldt het kabinet van Goffin.

In Mali bevinden zich op dit moment in totaal 100 Belgische militairen, onder wie 90 in het kader van MINUSMA, een vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali. De overige tien nemen deel aan de Europese trainingsmissie die het Malinese leger opleidt (EUTM Mali).

Verschillende Europese leger zetten al langer een decompressietrip op voor soldaten die terugkeren van een missie.