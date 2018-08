Belgische skydivers zijn beste ter wereld

Lore Michiels

17 augustus 2018

Het Belgisch skydiveteam HayaBusa is in Hongarije militair wereldkampioen formatiespringen geworden. Tijdens een vrije val van 35 seconden maakten vier parachutisten zo veel mogelijk opgelegde figuren. In totaal namen 46 landen deel.