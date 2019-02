Belgische rugzaktoeriste ontvoerd en verkracht door Australische varkensboer: “Hij was de brave. Als ze niet lief gehoorzaamde, zou de rest er zich komen mee moeien” Sven Van Malderen

06 februari 2019

17u59

Bron: ABC.net.au/News.com.au/ 0 In Australië is het proces van start gegaan tegen de varkensboer die een rugzaktoeriste uit Heule (Kortrijk) ontvoerd en verkracht zou hebben. Davine A. probeerde in februari 2017 via zoekertjessite Gumtree werk te vinden op een boerderij. Gene Charles Bristow (54) zag de advertentie en wist haar zo naar hem toe te lokken. De nachtmerrie zou uiteindelijk twee dagen duren. De verdachte blijft echter beweren dat van dat verhaaltje niets klopt. “Er was zelfs geen seksueel contact.” DNA-sporen doen echter het tegendeel vermoeden.

A. kreeg naar verluidt een verblijfplaats én een job aangeboden voor 20 Australische dollar (12,5 euro) per uur. In ruil moest ze kalveren voeden en verzorgen voor het bedrijf ‘Genesis’. “Ze kreeg te horen dat Mark, een van de werknemers, haar zou komen oppikken”, aldus Michael Foundas namens het openbaar ministerie. “Maar die firma bestaat helemaal niet. Het was een list om de rugzaktoeriste in zijn macht te krijgen. Op zijn landgoed kon hij haar ongestoord vasthouden en misbruiken.”

“Bristow ging de vrouw in zijn rode pick-up oppikken aan een bushalte in Murray Bridge en nam haar mee naar zijn domein in Meningie”, ging Foundas verder. “Maar hij gebruikte een omweg, zodat ze zou denken dat die boerderij ver afgelegen lag. Met de langere route vermeed hij ook het centrum én hoefde hij zijn eigen huis niet te passeren. Geen risico op pottenkijkers dus. Nochtans een reële dreiging, vermits hij een vrouw en een zoon heeft.”

Vals pistool

Bristow nam onze landgenote mee naar een vuile varkensstal aan de achterzijde van zijn landgoed. Daar bedreigde hij haar met een vals pistool en dwong hij haar uit te kleden. De man bond haar handen vast met tiewraps en ketende haar voeten. Vervolgens zou hij haar verschillende keren misbruiken.

“Bristow maakte haar wijs dat hij samenwerkte met andere criminelen”, ging Foundas verder. “Hij was nog de brave die haar eten, drinken, een boek en zelfs insectenspray bracht. Als ze niet lief gehoorzaamde, zou de rest er zich komen mee moeien.”

“Durf niet weglopen”

A. wist zich na een tijdje los te maken. Via de laptop uit haar bagage kon ze met een kort bericht het thuisfront en de politie verwittigen. “Gekidnapt, ben bang, kettingen kunnen losmaken, durf niet weglopen, is ver, rode pick-up”, luidde de noodkreet. Daarna boeide ze zichzelf opnieuw. Bristow had haar immers duidelijk ingepeperd dat ze zou sterven als ze een ontsnappingspoging waagde.

De schreeuw om hulp werd gelukkig opgepikt. Er doken agenten op In het centrum van Meningie, Bristow kreeg het nu iets te heet onder de voeten. Er zat niets anders meer op dan met het slachtoffer terug te rijden naar Murray Bridge en haar daar achter te laten aan een motel.

“Niet tegen haar wil”

Volgens het gerecht bestaat er bewijs dat Bristow dit ‘trucje’ al eerder proberen uithalen had. Hij had het daarbij gemunt op vrouwen die alleen en zonder auto reisden. “Er is ook DNA van zowel Davine als Gene gevonden op de tiewraps.”

Toch beweert Bristow dat er nooit iets strafbaars gebeurd is. “Ja, die vrouw is in de varkensstal blijven overnachten”, pleit zijn advocaat Nick Healy. “Maar ze werd op geen enkel moment tegen haar wil vastgehouden. Er vonden ook nooit seksuele contacten tussen hen plaats.”

“Perziken als ontbijt besteld”

Collega Stephen Ey ging zelfs nog een stapje verder. Volgens hem is Bristow zelf het “slachtoffer van al haar verzinsels” en ging ze de mosterd halen bij een verkrachtingszaak in 2014. Twee vriendinnen -ook rugzaktoeristes- werden toen aangerand in Salt Creek door Roman Heinze. De dader werd twee jaar geleden veroordeeld tot een celstraf van 22 jaar.

“Na haar zogezegde ontsnapping bestelde ze in dat motel perziken, toast en honing als ontbijt. Daarna vroeg ze waar het dichtstbijzijnde fastfoodrestaurant lag. Pas na haar etentje in de McDonald’s merkte een agent haar op. Is dit het gedrag van een echt slachtoffer? Neen. Dit is een klassiek copycat-verhaal van iemand die aandacht zoekt”, klonk het. De uitspraak in deze zaak wordt binnen de tien dagen verwacht.