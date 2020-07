Belgische regering staat reizen buiten Europa toch nog niet toe: grenzen blijven dicht Fleur Mees

06 juli 2020

14u51 46 De Belgische grenzen gaan dan toch niet open voor niet-Europese landen. Dat heeft de federale ministerkern vandaag beslist. De Europese Unie had een lijst van 15 niet-Europese landen opgesteld, die weer toegelaten waren op het continent. Voor reizen binnen Europa blijven dezelfde regels van kracht: er zal worden gewerkt met kleurencodes en een zelfquarantaine wordt “sterk aanbevolen” bij terugkeer uit een broeihaard, maar niet verplicht. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een eventuele verplichting opleggen is aan de deelstaten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Reizen buiten Europa zal nog niet voor meteen zijn. Eerder had de Europese Unie een lijst opgesteld van 15 niet-Europese landen waar Europeanen opnieuw naar konden reizen. De inwoners van die 15 landen waren ook opnieuw welkom in Europa. Het gaat over Australië, Japan, Canada, Algerije, Georgië, Nieuw-Zeeland, Marokko, Montenegro, Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay. China mocht ook opnieuw, met de voorwaarde dat het land ook opnieuw Europese burgers zou toelaten.

Het ging wel slechts om een Europese aanbeveling: de EU liet ruimte aan elke lidstaat om zelf te beslissen om ook effectief de grenzen open te stellen voor deze landen. De Belgische federale regering heeft nu beslist inwoners van deze landen nog niet toe te laten. Dit komt omdat de sanitaire toestand van negen van deze landen dat niet toelaat. De zes andere landen laten momenteel nog geen Belgen toe, waardoor de regering niet geneigd is om hun inwoners wél toe te laten. Hier geldt dus de regel van de wederkerigheid.

Als onze buurlanden reizigers uit de 15 landen wel zouden toelaten, komen er sporadische, onaangekondigde grenscontroles om te vermijden dat die reizigers via de buurlanden ons land zouden binnenkomen.

Quarantaine na bezoek aan brandhaarden?

Maar ook binnen Europa steekt het coronavirus opnieuw de kop op. Onder andere in Spanje zijn er opnieuw brandhaarden. Virologen roepen unisono op om zelfquarantaine te verplichten voor mensen die terugkeren van een reis daar. De federale regering kan dat echter niet verplichten, klonk het gisteren en vandaag. Die bevoegdheid ligt bij de deelstaten, waar er deze namiddag ook overleg plaatsvindt. “Maar zelfquarantaine is alvast sterk aanbevolen”, klinkt het federaal.

Woensdag staat er ook nog een Overlegcomité tussen het federale niveau en de regio's op het programma om een aantal verschillende maatregelen op elkaar te stemmen.

Lees ook:

- Viroloog Steven Van Gucht zegt dat je wèl veilig kan reizen en geeft aantal tips mee

- Van Spanje en Duitsland tot Italië: op deze plaatsen zijn maatregelen weer verstrengd na nieuwe corona-uitbraken

- Op reis naar het buitenland? Op deze websites vind je alle informatie over de coronasituatie ter plaatse