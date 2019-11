Belgische postzegels bij de duurste van Europa, en prijs zal weer stijgen PVZ

29 november 2019

14u41

Bron: Belga 1 Postzegels zijn in België opvallend duur in vergelijking met elders in Europa. Dat blijkt uit een jaarlijkse monitoring van regulator BIPT. Alleen in Denemarken, Italië, Finland en Frankrijk is het duurder om een standaardbrief te versturen. En op 1 januari gaan de prijzen opnieuw fors omhoog.

Momenteel kost een postzegel (prior) nog 1 euro in België, terwijl de mediaanprijs in de Europese Unie 0,76 euro is. Het duurste land is Denemarken, waar een brief versturen maar liefst 3,89 euro kost. In Malta kost het dan weer maar 0,28 eurocent. Ook als de verschillen in levensstandaard worden verrekend, is België een duur land voor postzegels.

Sinds 2010 is de prijs voor een postzegel in ons land met 45 procent gestegen, en voor een vel van tien zelfs met 64 procent. Vooral de laatste jaren, onder een nieuwe postwet, zijn de tarieven fors de hoogte in gegaan. En het plafond is nog niet bereikt, want bpost kondigde in september nieuwe prijsverhogingen vanaf volgend jaar aan. Dan zal een losse priorzegel 1,21 euro kosten (+21 procent). Een vel van tien zulke zegels kost dan 11,8 euro.

De brievenpost verliest al jaren aan belang in België, terwijl er wel meer pakjes verwerkt worden. Vorig jaar telde het BIPT nog gemiddeld 135 brieven per inwoner, in 2017 waren dat er 143, en in 2010 waren het er nog 204.