Belgische politie haalt man van Ryanair-vlucht, drie dagen later is hij dood. Parket voert onderzoek HA

28 februari 2018

21u20

Bron: Sudinfo, Het Nieuwsblad 0 Het parket is een onderzoek gestart naar de dood van een Slowaakse man die begin deze week overleed nadat hij op de luchthaven van Charleroi door de politie van een vliegtuig was gehaald. Dat meldt Sudinfo.

Volgens de Franstalige krant weigerde de piloot van de Ryanair-vlucht de Slowaakse bouwvakker, die in ons land werkt, afgelopen vrijdag de toegang op het vliegtuig omdat hij zich had misdragen. Zo wilde de man zijn boardingpass niet tonen en zou hij een stewardess agressief benaderd hebben. Omdat de Slowaak herrie bleef schoppen, werd de luchtvaartpolitie erbijgehaald. Die haalde de man onder dwang van het toestel en stopte hem in de cel.

Maandag is de man overleden. Volgens Sudinfo belandde hij in het ziekenhuis in een coma nadat hij in de gevangenis een hartaanval had gekregen. De krant schrijft dat de man in zijn cel geslagen werd. De familie van de Slowaak wil weten of de politie buitensporig geweld heeft gebruikt en heeft zich burgerlijke partij gesteld. Het parket van Charleroi bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar geeft verder geen commentaar op de zaak.