Belgische patiënt verblijft gemiddeld 6,4 dagen in ziekenhuis LH

03 januari 2019

09u48

Bron: Belga 0 Een opname in een ziekenhuis in België duurt gemiddeld 6,4 dagen. Dat blijkt uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat over 2016.

België staat in de tabel op de zevende plaats in de lijst van de gemiddelde duur van een ziekenhuisopname in de 25 EU-lidstaten waarvan data beschikbaar waren.

De gemiddelde ziekenhuisverblijven variëren grosso modo tussen vijf en tien dagen. Nederland scoort het best, met 4,5 dagen. Maar Eurostat maakt de kanttekening dat in Nederland het verblijf in verpleeghuizen niet wordt meegerekend.

In België zitten opnames in instellingen voor geestelijke gezondheid niet in de cijfers.

In de meeste EU-landen lag de totale opnameduur in 2016 lager dan vijf jaar eerder. Een ziekenhuisverblijf duurt gemiddeld het langst in Tsjechië (9,6 dagen), Kroatië (9,3), Frankrijk (9,1) en Duitsland (9). Eurostat berekende de ligduur door het totale aantal nachten dat patiënten in het ziekenhuis doorbrachten te delen door het aantal ontslagen.

Meer over Eurostat

België

Nederland

gezondheid