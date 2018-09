Belgische pater Charles Deckers wordt op 8 december zalig verklaard in Algerije Redactie

14 september 2018

18u06

Bron: Belga 0 De in 1924 in Antwerpen geboren Witte Pater Charles Deckers wordt op zaterdag 8 december in de Algerijnse stad Oran samen met achttien andere martelaars zalig verklaard. Dat hebben de Algerijnse bisschoppen bekendgemaakt, meldde de Franse krant La Croix vandaag.

De zaligverklaring gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de Algerijnse bisschoppen in Algerije. De plechtigheid wordt georganiseerd met steun van de Algerijnse overheid. De nieuwe zaligen werden allen in de jaren negentig in Algerije vermoord.

Charles Deckers zette zich in voor de versterking van de relaties tussen moslims en katholieken en kwam resoluut op voor de rechten van meisjes en vrouwen. Pater Deckers richtte ook een beroepsschool voor jongens op en stond aan het hoofd van een opvangtehuis voor jongeren.