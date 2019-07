Belgische paraglider (47) sterft in Zwitserland nadat hij controle verliest AW

23 juli 2019

12u40

Bron: Le Matin 2 In Zwitserland is een Belgische paraglider (47) om het leven gekomen. Tijdens een cursus paragliding in Val d’Anniviers, een dwarsvallei in het Zwitserse kanton Wallis, verloor de man de controle om een nog onbekende reden. Dat meldt de kantonpolitie.

Gisterenavond omstreeks 18.30 uur is de man met zijn paraglider gecrasht in Val d’Anniviers in Zinal “om een nog onbekende reden”. Daarbij raakte hij levensgevaarlijk gewond. Op het moment van de sprong, bevond hij zich op een hoogte van zo’n 3.000 meter boven de zeespiegel.



Een helikopter kwam nog ter plaatse, maar de hulpdiensten konden enkel het overlijden van de veertiger vaststellen. Het parket heeft een onderzoek geopend naar zijn overlijden.

Lees ook: Zwitserse topskiër verongelukt bij paragliding