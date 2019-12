Belgische para’s en special forces trainen in Afrikaanse jungle van Gabon: “Zelfs Amerikaanse Marines keken hun ogen uit” Cédric Maes

17 december 2019

14u01 316 Doe alles wat u zich bij een militair ‘Jungle Training Center’ kan voorstellen maal twee, en u komt bijna in de buurt van wat 800 Belgische militairen de voorbije maand hebben getraind in de Afrikaanse jungle in Gabon. Het Special Operations Regiment (SOR), waar onder meer de para’s en de special forces onder vallen, trainde er haar tactieken en operaties samen met de luchtmacht en medische component.

De tweejaarlijkse oefening Tropical Storm vond de voorbije maand voor de derde keer plaats in het West-Afrikaanse Gabon, pal op de evenaar. Voor het vorig jaar opgerichte Special Operations Regiment (SOR), met onder meer de paracommando’s en de special forces, de uitgelezen kans om haar nieuwe invulling te testen: speciale operaties uitvoeren, al dan niet in steun van de special forces, in de meest extreme omstandigheden. Ze werkten in Gabon samen met de Franse, Gabonese, Amerikaanse en Nederlandse defensie.

Trainen in het werkveld

“Afrika is het gebied waar het SOR het meest wordt ingezet", zegt kolonel Vincent Pierard, verantwoordelijk voor de operationele inzetbaarheid van de landcomponent. “Dertig graden drukkende warmte, hoge luchtvochtigheid en allerlei wilde dieren waar je in de jungle mee wordt geconfronteerd. Dat kan je in ons land niet trainen, dat kan enkel in de Afrikaanse jungle zelf", aldus Pierard. Dat er in Gabon wordt getraind, is het resultaat van meer dan een jaar voorbereidend werk, een goede samenwerking met de Fransen – die verscheidene kazernes in Gabon hebben – en een wederdienst aan de Gabonezen. “Onze instructeurs trainen mee de Gabonese para’s en laten hen uit onze C130's springen, waardoor ze volledig gekwalificeerd parachutist worden. Tropical Storm is een samenwerking waar alle deelnemende landen beter van worden.”

Voor de Belgen stond er de voorbije maand heel wat op het programma: overleven en opdrachten uitvoeren in de jungle, parachutesprongen uit de C130's boven land of water, langs een koord uit een helikopter glijden of als duiker ongezien aan land komen: de speciale operaties bestrijken een brede waaier van gevaarlijke opdrachten waar hard moet worden op getraind, samen met luchtmacht en de medische component. Die laatste trainde op moeilijke evacuaties in vijandig junglegebied, maar moest ook zes keer een écht gewonde militair ophalen en naar het veldhospitaal overvliegen.

Out-of-the-box

“Voor onze mannen is dit niet alleen een fantastische ervaring, het komt het dichtst bij de realiteit", zegt een luitenant van het derde regiment parachutisten, dat de voorbije twee weken in Gabon was. “Op basis van luchtfoto’s of informatie die de verkenners hadden verzameld, konden wij onze opdrachten plannen. Moeten we infiltreren met boten of vanuit de lucht? Kan het langs de weg, hoe raken we ongezien binnen en buiten ... hier konden we trainen op het echte werk in zware klimatologische omstandigheden.”

Maar in Gabon loopt niet altijd alles zoals gepland. Modderstromen blokkeerden soms de enige toegangsweg tot bepaalde regio’s, waardoor er moest worden geïmproviseerd. “Het materiaal raakte niet tot bij ons, dus hebben we het laten droppen door een C130. Dat was niet voorzien, maar ook dat hoort bij de speciale operaties: improviseren, materiaal aanpassen en op totaal andere manieren gebruiken dan voorzien om onze opdracht te volbrengen. Daarvoor zijn we hier", klinkt het tevreden.

Ook Gabonese militairen en een nieuwe lichting Amerikaanse Marines namen deel aan de oefening. “Zelfs de Amerikanen keken hun ogen uit", klinkt het. “Ze waren onder de indruk van onze fysiek en onze manier van improviseren. We denken out-of-the-box om, ondanks bepaalde tegenslagen, onze doelen te halen. Bij hen is dat veel minder het geval.” Generaal-majoor Pierre Gerard, de commandant van de landmacht, verwoordde het in zijn bedankingsspeech als volgt: “Wij zijn de Amerikanen dankbaar voor hun ondersteuning, zij mogen ons dankbaar zijn dat ze deel mochten uitmaken van de oefening.”

“Volledig geslaagd”

“Deze editie van Tropical Storm was een groot succes, beter dan de vorige twee edities (in 2017 en 2015, red.)”, aldus generaal-majoor Gerard. “Niet enkel de eenheden van de SOR zelf, maar ook de mensen van de luchtmacht, de medische en de logistieke diensten hebben fantastisch werk geleverd. Dit soort oefeningen vraagt zeer veel van onze mensen, maar motiveert hen ook. Het is ook gewoon een leuke ervaring.”

Volgend jaar staat voor andere eenheden van de landmacht een gelijkaardige oefening op de planning in Jordanië, als voorbereiding op toekomstige missies in de Sahel. Ook die wordt al meer dan twee jaar voorbereid en gepland. Voor het zover is, wacht de Belgen in Gabon nog een gigantische logistieke operatie om al het materiaal tegen 23 december terug naar België te verschepen en te vliegen. “Ook dat maakt deel uit van dit soort oefeningen. Maar de mensen van de logistiek zijn pro’s in hun vak, we zijn er gerust op”, besluit generaal Gerard.

Trainen in Gabon: de cijfers

• In totaal namen 1.058 mensen deel aan Tropical Storm, verdeeld over twintig (Belgische en buitenlandse) eenheden

• 800 Belgische militairen, hoofdzakelijk paracommando’s

• 150 voertuigen (vrachtwagens, ambulances, aanhangwagens, enz.)

• 3 A-109 helikopters, waarvan 2 medische

• 6 echte medische evacuaties

• 2 NH90 helikopters

• 13 boten type Zodiacs

• 3 C-130 vliegtuigen

• 100 zeecontainers aan materiaal

• 125 uitgevoerde helikoptervluchten, amper 12 geplande vluchten afgelast

• 920 uitgevoerde parachutesprongen

