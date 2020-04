Belgische overheden starten ‘Blijf volhouden’-campagne WDw

09 april 2020

12u19

Bron: Belga 2 De Belgische overheden starten via verschillende kanalen naar meerdere doelgroepen een campagne die tot doel heeft de bevolking ertoe aan te zetten om de coronamaatregelen die opgelegd werden, vol te houden. Dat heeft Yves Stevens, de woordvoerder van het nationaal crisiscentrum, donderdag op de dagelijkse persbriefing bekendgemaakt.

“Er wordt heel veel aan telewerken en videoconferencing gedaan”, stelde Stevens vast. “De ervaringen van nu kunnen ook later hun nut hebben in ons (professioneel) leven. Maar er ontstaan ook veel kennisverbanden online. Individuen en organisaties werken samen in creatieve en innovatieve projecten om bijvoorbeeld beschermingsmateriaal te ontwikkelen. Deze projecten kunnen in onzekere tijden het verschil maken. Ook mensen werkzaam in essentiële diensten willen we danken voor hun inzet, vooral in de zorgsector. Blijf hen steunen.”

Als we straks willen genieten van de zomer, moeten we nu volhouden Yves Stevens, woordvoerder nationaal crisiscentrum

“Uit respect voor hun inzet is het belangrijk dat we de maatregelen strikt blijven opvolgen. Om iedereen te blijven sensibiliseren voor de maatregelen, starten de Belgische overheden met een campagne onder de noemer ‘Blijf volhouden’. Als we straks willen genieten van de zomer, moeten we nu volhouden. Die boodschap wordt vanaf vandaag via verschillende kanalen naar het grote publiek en naar verschillende doelgroepen uitgestuurd. De boodschap is eenvoudig: ‘Blijf volhouden, blijf solidair, blijf thuis en blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar'.”

