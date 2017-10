Belgische onderzoekers ontwikkelen nieuwe behandeling voor ziekte van Crohn ib

03u15

Bron: ANP 2 thinkstock Stockfoto. Het Imeldaziekenhuis in Bonheiden heeft een nieuwe behandelingsstrategie ontwikkeld voor de ziekte van Crohn. Het gaat om een zogeheten treat-to-targetstrategie. De resultaten van een groot internationaal onderzoek zijn gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet.

De onderzoekers gingen na of de treat-to-targetstrategie beter was dan een standaardbehandeling. De Inflammatory Bowel Disease-kliniek van het Imeldaziekenhuis was een van de leidende centra van dit onderzoek. "Bij de nieuwe methode behandelen we niet allen op basis van symptomen, maar ook op basis van ontstekingsparameters in het bloed en de stoelgang", zegt dr. Peter Bossuyt van het ziekenhuis.

Klachtenvrij

"De therapie wordt bij treat-to-target dan ook bijgestuurd, zelfs wanneer de patiënt klachtenvrij is. De resultaten tonen aan dat na een jaar behandeling de patiënten in de treat-to-targetgroep het opvallend beter doen dan patiënten die de standaardbehandeling kregen."

De ziekte van Crohn is een aandoening van het maag- en darmstelsel. Bij de ziekte ontstaat een aanval van het immuunsysteem op de darm.