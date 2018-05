Belgische NH90 in Mali ingezet om medische evacuatie te beschermen

02 mei 2018

Bron: Belga

Een Belgische NH90-transporthelikopter is vorige week ingezet tijdens een missie in Mali. Dat is vernomen uit militaire bronnen. Het toestel beschermde een helikopter van hetzelfde type van de Duitse luchtmacht tijdens de medische evacuatie van een gewonde Duitser op ongeveer 160 kilometer van de basis in Gao, in het noordoosten van het land.