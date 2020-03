Belgische muntstuk van 2 euro promoot Internationaal Jaar van de Plantengezondheid MDG

05 maart 2020

14u07

De Verenigde Naties heeft 2020 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Plantengezondheid. Om dat initiatief te promoten, werd donderdag in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen een speciale Belgische munt ter waarde van 2 euro voorgesteld. Het muntstuk moet het bewustzijn rond de plantengezondheid helpen vergroten.

Planten spelen een cruciale rol in de voedselproductie in de wereld, maar ze zijn ook cruciaal voor het evenwicht in ons ecosysteem. Het Internationale Jaar van de Plantengezondheid moet het bewustzijn hierrond vergroten en het publiek bewust maken van het belang van planten.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) stelt namelijk dat de klimaatverandering, die voornamelijk wordt veroorzaakt door menselijke activiteit, de ecosystemen heeft veranderd, de biodiversiteit heeft verminderd en nieuwe ecologische niches heeft gecreëerd waarin grensoverschrijdende plaagorganismen en ziekten zich verspreiden.

Grensoverschrijdende ziektes en parasieten meebrengen

"Het feit dat we meer en meer reizen en de internationale handel groeit, zorgt er ook voor dat we grensoverschrijdende ziektes en parasieten meebrengen. Daar moeten we ons tegen weren", legt federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) uit.

Sinds december 2019 verbiedt de Europese wetgeving aan elke privépersoon het binnenbrengen van planten, fruit, groenten, bloemen of zaden in de Europese Unie zonder fytosanitair certificaat.

Meer dan half miljoen exemplaren

In de loop van het jaar worden 600.000 exemplaren van het speciale 2 euro-muntstuk in omloop gebracht. Voor de Koninklijke Munt van België is het de eerste herdenkingsmunt die het dit jaar uitbrengt. De munt is te verkrijgen via www.herdenkingsmunten.be.