Belgische militairen op missie naar Estland met mutsen uit 1951: “Terwijl het daar tot 40 graden kan vriezen” lva

22 december 2018

05u28

Bron: Belga 0 De 270 Belgische militairen die deelnemen aan de NAVO-operatie Forward Presence in Estland, vrezen de kou. De legerleiding stuurt hen namelijk op manoeuvre met mutsen uit 1951, die nog dateren van de Koreaanse oorlog. Dat staat zaterdag in Het Nieuwsblad en De Standaard. "Terwijl het daar tot 40 graden kan vriezen", morren de soldaten.

Legervakbond ACMP bevestigt het vestimentaire probleem. "Die operatie ligt al een jaar vast. Toch is men er niet in geslaagd om een deftige winteruitrusting aan te kopen", zegt Roger Houssen in de krant. "Maar er loopt nog meer fout. Zo passen de overschoenen niet op de bottines en zijn er evenmin geschikte beschermbrillen voorhanden. Veel militairen zijn dan zelf maar naar de Amerikaanse stock gereden om wat warme kledij te kopen. Want hun basisuitrusting voldoet nu hoegenaamd niet. We vrezen voor vrieswonden bij onze militairen".

De legerleiding maakt zich sterk dat alles op de valreep nog in orde zal komen. "Er zal een pakket met nieuwe winterspullen worden opgestuurd dat ongeveer gelijktijdig met de militairen zal aankomen", klinkt het, maar daar twijfelt de vakbond aan.