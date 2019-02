Belgische militairen in Afghanistan krijgen al maanden geen post meer KVDS

02 februari 2019

06u22

Bron: Het Nieuwsblad 0 Onze 70 Belgische militairen in Afghanistan moeten het al 2,5 maanden zonder post doen. Dat schrijft de krant Het Nieuwsblad. Ze krijgen geen brieven meer van het thuisfront en kunnen ook zelf geen post versturen. Defensie bevestigt dat er een probleem is en wil het dit weekend nog oplossen.

De Belgische militairen beschermen in Afghanistan de internationale luchthaven van Mazar-i-Sharif. Door het ongemak zijn onder meer de nieuwjaarsbrieven die de kinderen van de militairen aan hun ouders opstuurden, nog altijd niet aangekomen. Volgens familie krijgen ze telkens te horen dat de vlucht die de post vervoert, uitgesteld is.





Volgens Defensie kunnen in Afghanistan alleen de negen Belgische C-130-vliegtuigen landen, omdat alleen zij een raketafweersysteem hebben. En die toestellen zijn druk bezet. Maar dit weekend nog zou er een vlucht vertrekken en die zou de post eindelijk meenemen. Defensie beklemtoont wel dat er altijd contact mogelijk blijft via Skype en sociale media.