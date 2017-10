Belgische militair sinds 1988 vermist in Perzische Golf mvdb

Bron: Belga 0 BELGA Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) bezocht in december 2014 de marinebasis van Zeebrugge. Het lot van 17 Belgische militairen die sinds WOII tijdens buitenlandse militaire missies als vermist werden opgegeven, is nog altijd onbekend. De meeste onder hen verdwenen tijdens missies in Korea en Centraal-Afrika. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Defensie Steven Vandeput op een schriftelijke vraag van Gautier Calomne (MR).

Tijdens de oorlog in Korea raakten zeven Belgische militaire vermist, in de jaren 1951, 1952 en 1953 telkens twee en in 1954 één.

In Centraal-Afrika raakten twee militairen vermist in 1960, vier in 1961 en drie in 1965. In de Perzische Golf tot slot wordt sinds 1988 één militair als vermist beschouwd. Ons land had toen twee mijnenvegers naar de Golf gestuurd om olietankers te beschermen.

De families van de betrokken militairen kunnen volgens de minister voor steun terecht bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) en het War Heritage Institute (WHI).