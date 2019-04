Belgische luchtruim opnieuw enkele uren dicht komende nacht ttr

12 april 2019

13u47

Bron: belga 3 binnenland Het door luchtverkeersleider skeyes gecontroleerde luchtruim zal komende nacht drie uur lang dicht zijn. Er zijn opnieuw onvoldoende luchtverkeersleiders, zegt skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene.

Het luchtruim dat onder controle staat van skeyes zal gesloten zijn van 1.30 uur tot 4.30 uur, aldus de woordvoerder. Daardoor zullen er geen vliegtuigen kunnen landen op of vertrekken van de Belgische luchthavens. Bij skeyes, het vroegere Belgocontrol, heerst er al lang een sociaal conflict. Het personeel is ontevreden over de hoge werkdruk en de arbeidsorganisatie.

Twee weken geleden werd een bemiddelaar aangesteld, die procedure loopt nog. Sindsdien wordt er niet meer gestaakt, maar de luchtverkeersleiders zien het meestal niet zitten om nog vrijwillig in te springen voor zieke collega’s. Gaten in de bezetting raken daardoor niet opgevuld.

De voorbije weken konden zo al verschillende nachten gedurende enkele uren geen vliegtuigen opstijgen of landen in (delen van) ons land door een tekort aan luchtverkeersleiders. Vooral het vrachtverkeer ondervindt daarvan problemen.

De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden de landende en opstijgende vliegtuigen, en beheren het overvliegende vliegverkeer tot 24.500 voet (ongeveer 7.500 meter). Het hogere luchtruim is de bevoegdheid onder eurocontrol.