Belgische langetermijnrente duikt onder grens -0,2 procent kg

06 augustus 2019

13u50

Bron: Belga 2 De Belgische tienjaarsrente is opnieuw onder nul gezakt en duikt nu nog verder naar beneden. Vandaag werd de symbolische grens van -0,2 procent overschreden.

De daling van de rente op overheidspapier is een algemeen Europees fenomeen. In Duitsland bijvoorbeeld zijn alle looptijden intussen negatief, zelfs staatspapier op dertig jaar. Zover is het in België nog niet, al zet ook daar de neerwaartse trend zich door. Dat is goed nieuws voor de staatskas, die elk jaar tientallen miljarden euro moet ophalen op de financiële markten.



Op 3 juli zakte de Belgische rente voor het eerst onder nul. Amper een maand later wordt de grens van de -0,2 procent gesloopt. Bij de uitgifte van schuldpapier op tien jaar krijgt ons land dus geld toegestopt van de koper.



Als verklaring voor de dalende trend wordt verwezen naar de handelsoorlog tussen de VS en China, waardoor beleggers vluchten naar veilige havens zoals staatsobligaties. Ook het vooruitzicht van een soepeler geldbeleid door de ECB doet de langetermijnrente dalen.