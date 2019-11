Belgische kust lokt recordaantal hotelgasten NLA

03 november 2019

14u49

Bron: VTM Nieuws

Een recordaantal van 1 miljoen gasten overnachtte vorig jaar minstens een nacht in een hotel aan de kust. Die stijging komt doordat de gasten ook buiten de zomerperiode naar de kust gaan. De afgelopen jaren zijn er meer hotelkamers bijgekomen.

“De markt is verbreed, niet alleen het seizoen. Wij mikken op de winter en de naseizoenen omdat veel meer mensen een moment van rust willen”, zegt Fabian Buffel, uitbater van een boetiekhotel in Oostende. Hij investeerde 1,6 miljoen euro in de renovatie van zijn hotel toen hij merkte dat zijn gasten niet alleen in de zomer boekten.

Meer hotelkamers

Buffel is niet de enige die in een hotel aan de kust investeert. De afgelopen jaren zijn er aan de kust zo’n 800 hotelkamers bijgekomen. In 2013 waren dat er nog 5.521, vorig jaar waren dat er al 6.331. Het gaat om een stijging van 15%, goed voor 50 miljoen euro aan investeringen.

“Grote spelers vinden het sinds een aantal jaren de moeite om te investeren in onze kust, kijk maar naar de Accorgroep en de C-hotels. Ook kleinere spelers investeren in de kust. Sommige ondernemers kiezen ervoor om in kleine hotels met acht tot twintig kamers te gaan”, zegt Liesbet Billiet, kustmanager van Westtoer, het provinciebedrijf voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen.

De gemiddelde bezetting aan de kust is 80%, met als topjaar 2018. “Vorig jaar hadden we een record van 1 miljoen aankomsten in de hotels aan de kust. Men blijft dus gemiddeld voor een tweetal nachten, dat wil zeggen dat we meer dan twee miljoen hotelovernachtingen hadden in 2018 aan onze kust”, aldus Liesbet Billiet.

Westtoer verwacht dat er aan zee de komende jaren nog minstens 200 hotelkamers zullen bijkomen.

550.000 dagtoeristen aan zee tijdens herfstvakantie

In totaal kwamen afgelopen herfstvakantie zo’n 550.000 dagtoeristen naar zee. Dat zijn er iets minder dan in 2018. Toen kwamen ongeveer 600.000 toeristen naar de kust. Dat heeft te maken met het mindere weer van dit jaar. Tijdens de mid-week was het weer aan zee een pak zonniger. Dat zorgde voor 200.000 dagtoeristen. Het wisselvallige verlengde weekend lokte 150.000 dagtoeristen naar zee.

Hotels noteerden bezetting van gemiddeld 70 procent in de weekends en 60 procent tijdens de mid-week.