Belgische kmo's worstelen met nieuwe privacywetgeving KVDS

27 oktober 2018

10u53

Bron: Belga 0 Vier maanden nadat de Europese GDPR (Algemene Wetgeving Gegevensbescherming) van kracht werd, geven 9 op de 10 Belgische kmo's aan dat ze aandacht besteden aan de regelgeving. Maar toch zijn ze niet altijd mee met de praktische toepassing ervan. Door tijdsgebrek en de complexiteit van de wetgeving. Dat blijkt uit een peiling van HR-dienstengroep Acerta.

9 op de 10 van de bevraagde kmo's achten de GDPR relevant voor hun onderneming. 38 procent van de kmo's zegt dat ze de noodzaak om de persoonsgegevens te beschermen in het kader van human resources begrijpen, maar verklaren dat het dwingende kader van GDPR niet nodig is. Meer dan een derde van de kmo's (36 procent) geeft aan dat GDPR goed is voor de grote ondernemingen, maar dat de wetgeving geen realistische norm is voor kleinere ondernemingen.

Twijfels

Ondanks de bemoedigende cijfers op het vlak van sensibilisering, geeft de enquête van Acerta toch de twijfels van de Belgische kmo's rond GDPR weer. Zo geeft 74 procent van de bevraagde kmo's aan dat ze stappen hebben ondernomen om in orde te zijn met de nieuwe wetgeving. 57 procent verklaart zelf maatregelen te hebben genomen en slechts 28 procent heeft een beroep gedaan op een consultant of een boekhouder.





Tot slot blijkt nog dat maatregelen zoals het recht op vergetelheid (45 procent) en de verplichte benoeming van een Data Protection Officer in de onderneming (42 procent) minder bekend zijn bij kmo's.