Belgische kmo's creëerden meer dan 20.000 jobs in eerste jaarhelft

27 augustus 2019

06u20

Bron: Belga 1 De tewerkstelling bij de Belgische kmo's is tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 0,3 procent toegenomen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is de stijging bijna dubbel zo groot. Dat meldt HR-dienstverlener SD Worx.

"Dit tweede kwartaal is merkelijk beter dan vorig jaar", zegt Annelies Rottiers, strategisch adviseur adviseur kmo's bij SD Worx. "Het jaar is sterk ingezet qua tewerkstelling bij onze kmo's en deze trend houdt aan. We schatten voor de eerste jaarhelft een positieve jobaangroei van meer dan 20.000 jobs bij Belgische kmo's tot 100 medewerkers.



Die groei is het sterkst bij kleinere kmo’s met tot 50 werknemers. Vooral Vlaanderen kent dit kwartaal een groei, met Oost- en West-Vlaanderen op kop. Het aandeel min-25-jarigen kende een terugval, maar het aandeel 55-plussers steeg sterker, vooral in Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. Ook juni lijkt (nog) niet de periode om schoolverlaters aan te trekken."

Sectoren

SD Worx stelt de groei vooral vast in de horeca, quartaire sector (onderwijs, zorgsector, creatieve sector, sport en recreatie) en financiële dienstverlening (exclusief verzekeringen), al zijn er regionale verschillen. In de sectoren textiel, chemie, vervaardiging van producten en machines en transport, in de groot- en kleinhandel en de verzekerings-en adviesbureaus was er in het tweede kwartaal een terugval waar te nemen.