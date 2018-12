Belgische klimaatactiviste mag Polen dan toch binnen kv

08 december 2018

00u56

Bron: Belga 4 De Belgische klimaatactiviste die vrijdag aan de Poolse grens werd tegengehouden, heeft afgelopen nacht dan toch toegang gekregen tot het Poolse grondgebied. Dat meldt Climate Action Network (CAN) Europa, de koepelorganisatie van ngo’s die actief zijn rond klimaat.

Zanna Vanrenterghem werd vrijdag de toegang tot Polen geweigerd, waar ze de klimaattop in de stad Katowice wilde bijwonen. De Poolse autoriteiten wilden haar aanvankelijk terug naar België sturen, maar rond 1.00 uur ‘s nachts kwam dan toch het bericht dat ze binnen mag in het land.

“Vlak voor ze haar op de trein wilden zetten, kwam het bericht dat ze in Polen wordt toegelaten”, zegt Ania Drazkiewicz van Climate Action Network. “Ze zal de klimaattop kunnen bijwonen.”

De reden dat Vanrenterghem in eerste instantie de toegang tot het land ontzegd werd “zou kunnen zijn dat ze een van de organisatoren is van de klimaatmars van vorige zondag in Brussel”, suggereert CAN.

Samen met de Belgische activiste werd nog een twaalftal andere leden van middenveldorganisaties tegengehouden. Het is niet duidelijk hoeveel van hen uiteindelijk toch werden binnengelaten in Polen.