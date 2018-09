Belgische kinderen gruwelijk mishandeld door ouders: "Ze kregen papfles met alcohol in en moesten eigen uitwerpselen opeten" HA

19 september 2018

16u33

Bron: Belga 0 Voor de correctionele rechtbank van Charleroi is vandaag een koppel verschenen dat zich schuldig zou gemaakt hebben aan zwaar misbruik van hun vijf kinderen. De ouders, Christopher L. (27) en Gwendoline V. (29), ontkennen de feiten.

De kinderen werden geslagen, kregen nauwelijks eten en ondergingen een onmenselijke en vernederende behandeling. Zo werden ze regelmatig in hun kamer opgesloten en moesten ze urenlang in een hoek op hun knieën zitten met de handen in de lucht. De jongsten kregen soms een papfles met alcohol in of zelfs urine.

Volgens het parket van Charleroi hadden de lijfstraffen een regelmatig terugkerend karakter. Tijdens een van die straffen zou een van de kinderen zijn behoefte hebben gedaan en vervolgens door de vader gedwongen zijn om de uitwerpselen op te eten. Een ander slachtoffer zou in bad met het hoofd onder water zijn gehouden, tot ze het bewustzijn verloor en naar het ziekenhuis moest worden overgebracht.



Volgens meester Mohymont, voogd ad hoc van de kinderen, zijn deze feiten voldoende om een herkwalificatie te vragen naar foltering. Het parket stelt echter dat, hoe erg de feiten ook zijn, er geen sprake is van foltering, want foltering vereist dat de fysieke of mentale pijn ondraaglijk is. Het simuleren van een verdrinking kan ook niet bewezen worden door middel van een medische vaststelling, luidt het.

De rechter neemt op 17 oktober een beslissing in verband met een eventuele herkwalificatie.