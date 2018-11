Belgische kerncentrales nog altijd open en bloot op Google Maps kg

27 november 2018

16u17

Bron: Belga 0 Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon gevraagd om maatregelen om de satellietbeelden van de belangrijkste nucleaire installaties in België te ‘blurren’.

In oktober raakte bekend dat defensie met gerechtelijke stappen tegen Google had gedreigd wegens de beelden van gevoelige sites op Google Maps. Het leger maakte zich ongerust over het gemak waarmee men zo aan gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld de luchtmachtbasissen van Kleine Brogel of Florennes, van de petroleuminstallaties in Antwerpen of de kerncentrales kan geraken.



Intussen is met Google een akkoord bereikt om de beelden te vervagen. Het strafrecht staat ook toe om de verspreiding van beelden van militaire installaties te verhinderen, maar de wetgeving is niet van toepassing op civiele installaties.

Oproep

"In zijn veiligheidsanalyse heeft het FANC dit aspect als een potentieel risico geïdentificeerd", meldden toplui van het FANC in de subcommissie Nucleaire Veiligheid van de Kamer. Het FANC "heeft een brief aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken gestuurd (...) om hem te vragen om de noodzakelijke maatregelen te nemen om satellietbeelden van onze voornaamste nucleaire installaties te blurren". "De oproep is er, de oplossing nog niet", aldus directeur Frank Haerdeman. Volgens zijn informatie heeft de minister Google aangeschreven om het probleem op te lossen.



PS-Kamerlid Eric Thiébaut (PS) heeft een wetsvoorstel ingediend dat in die richting gaat. Hij stelt voor om een boete en een celstraf te voorzien voor de verspreiding van beelden van nucleaire sites die niet geblurd zijn.

