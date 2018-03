Belgische IS-vrouwen willen terugkeren naar ons land: "Al geven ze ons 20 jaar. We accepteren onze straf" HR

18 maart 2018

17u33

Bron: VRT 0 VRT-Journalist Rudy Vranckx heeft in een vluchtelingenkamp in Syrië een gesprek gehad met twee Belgische IS-vrouwen. De vrouwen, Bouchra en Tatiana, afkomstig uit Borgerhout, trokken in 2013 met hun echtgenoten naar Syrië. Hun echtgenoten zijn intussen gesneuveld. De vrouwen hopen terug te kunnen keren naar België.

De twee vrouwen met wie Rudi Vranckx sprak, zitten in gevangenschap in het vluchtelingenkamp Al-Hol in het noorden van Syrië. Ze hebben allebei kinderen met de Belgische nationaliteit en ze zijn intussen hertrouwd met IS-strijders die intussen spoorloos zijn.

"Ik heb een fout gemaakt", zegt een van de vrouwen tegen de VRT-journalist. "Ik ben zelf uit eigen beweging naar hier gekomen. Niemand heeft mij verplicht. Wij hebben spijt van onze fouten en hopen dat we ze kunnen rechtzetten.”

Als Vranckx hen vertelt dat ze in België wellicht gestraft zullen worden, lijken ze dat te aanvaarden. "Zolang mijn kinderen maar veilig zijn en naar school kunnen gaan, accepteer ik dat", klinkt het. "Al geven ze ons twintig jaar."