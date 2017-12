Belgische IS-strijder: "Ik heb cruciale info voor Belgische veiligheidsdiensten" TK

Bron: Belga, VRT 0 RV Tarik Jadaoun, een van de meest beruchte Belgische IS-strijders, laat van zich horen. De man bevindt zich momenteel in een Iraakse gevangenis, waar hij de doodstraf riskeert. In een interview met Rudi Vranckx laat hij weten dat hij graag zou samenwerken met de Belgische veiligheidsdiensten omdat hij 'info heeft waar de Belgische diensten grote zaken mee kunnen bereiken'. "Ik weet dat er mannen zijn die zich verstoppen in het Westen", klinkt het onder meer.

Tarik werd na de slag om Mosoel opgepakt en wacht nu in een gevangenis in Irak zijn lot af. Daar wordt hij al maandenlang ondervraagd door Amerikaanse veiligheidsdiensten. Die verdenken hem ervan een hoge pief geweest te zijn binnen IS, en menen dat hij gevochten heeft aan het front en dat hij IS-cellen in het Westen aangestuurd heeft.

Belgische veiligheidsdiensten heeft hij echter amper gezien, ook al wil hij hen graag helpen. "Ze hadden maar de toestemming om me twee dagen lang te ondervragen, in plaats van een of twee weken. Ik weet niet of hun onderzoek al afgerond is of niet. De informatie die ik heb, weegt eigenlijk licht, maar misschien kan men met lichte informatie wel grootse zaken bereiken."

De man wil zich ook verontschuldigen voor de aanslagen in België en Frankrijk. "Ik hoopte eigenlijk terug te keren om me te kunnen excuseren bij de bevolking die geraakt is door de aanslagen in Frankrijk en België. "Ik wil hen uitleggen waarom bepaalde dingen gebeurd zijn." Ook wil hij zijn vrouw, waarmee hij in Syrië getrouwd is, en zijn familie in België terugzien.

Zelf beweert Jadaoun overigens dat hem niets ten laste gelegd kan worden. "Er zijn geen bewijzen. Als er aanslagen zijn geweest in België of Frankrijk, dan is dat niet mijn fout. Ik heb die aanslagen niet bevolen. Ik heb hen niet geleid." Volgens hem was hij enkel verpleger aan het front, heeft hij nauwelijks gevochten en stond hij vooral in voor de opleiding van kindsoldaten voor IS. Pocherige foto's op sociale media, waarop hij onder meer poseert met een lichaam dat hij gedood heeft, doen anders vermoeden.

Jadaoun zal in Irak berecht worden en riskeert er de doodstraf.

KOS Redwane Hajaoui en Tarik Jadaoun.