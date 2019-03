Belgische industrie betaalt tot derde meer voor elektriciteit dan in buurlanden ttr

26 maart 2019

12u15

Bron: belga 0 binnenland Belgische industriële bedrijven betalen tussen 15 en 34 procent meer voor hun elektriciteit dan het gemiddelde voor Frankrijk, Duitsland, Nederland en België. Dat blijkt uit een studie van Deloitte in opdracht van Febeliec, de federatie van de industriële energieverbruikers. De Belgische bedrijven moeten opboksen tegen een significant concurrentienadeel, waardoor ze investeringen en jobs mislopen, hekelt Febeliec. Voor de grootste bedrijven loopt de handicap in de miljoenen euro's.

België scoort slecht voor alle componenten van de elektriciteitsprijs. De stroomprijs zelf is hoger, de belastingen steken fors uit boven die in onze buurlanden, en ook de nettarieven liggen een heel stuk hoger voor bedrijven met een stabiel of voorspelbaar verbruikersprofiel. De KU Leuven/Vives berekende eerder dat dit de Belgische economie jaarlijks honderden miljoenen euro's aan investeringen en tienduizenden jobs kost.

Febeliec betreurt dat de verschillende regeringen in België geen invulling gegeven hebben aan de energienorm, die ingeschreven stond in hun regeerakkoorden. "De situatie is van slecht naar slechter geëvolueerd", zegt Febeliec-voorzitter Luc Sterckx. "Er is de voorbije vijf jaar niks gebeurd. We zijn niet enkel ontgoocheld, maar vooral ongerust. De energienorm blijft een actuele en dringende bezorgdheid."

De federatie wil een duidelijk kader dat de energieprijzen opvolgt en maatregelen voorstelt wanneer een handicap ten opzichte van de buurlanden vastgesteld wordt. "Dit is noodzakelijk, temeer gezien de bijkomende kosten die gepaard zullen gaan met de energietransitie en andere dure ingrepen zoals het geplande capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM)", klinkt het.

