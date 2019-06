Belgische hulpverleners willen zevende kind uit Syrië naar België halen Yannick Verberckmoes

14 juni 2019

15u03

Bron: De Morgen 1 Behalve de zes kinderen van IS-strijders die al naar ons land komen, is er nu een zevende kind in Syrië dat de Belgische hulpverleners willen repatriëren. Het kind is anderhalf jaar oud en bevindt zich door ondervoeding in kritieke toestand.

“We hebben gisteren vernomen dat het kind zich in Al-Hol bevond”, zegt delegatieleider en VUB-professor Gerrit Loots vanuit Syrië per telefoon aan De Morgen. “Door enorme ondervoeding is het er slecht aan toe. Het kind eet niet meer en drinkt niet meer. Nu weten we dat het is opgenomen in een veldhospitaal. Wij proberen daar contact mee op te nemen.”

De Koerdische Autoriteiten willen volgens Loots toestemming geven om het kind naar België te repatriëren. Maar voorlopig is dat nog erg moeilijk gezien de kritieke toestand van het kind en omdat er nog geen akkoord is met de Belgische overheid. “Op dit moment is het dus nog uitgesloten”, zegt Loots. “Maar als het nodig is, zijn we daartoe bereid.”

De FOD Buitenlandse Zaken was voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.