Belgische huizenprijzen stijgen minder fors dan Europees gemiddelde KVDS

11 april 2018

13u33

De huizenprijzen in België stegen het jongste jaar minder fors dan in de rest van Europa. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek. Dat geeft alleen de evolutie weer en maakt dus geen vergelijking van de huizenprijzen an sich.

Met uitzondering van het eerste kwartaal, stegen de huizenprijzen in België telkens minder hard dan gemiddeld in Europa. In het vierde kwartaal bijvoorbeeld lagen de Belgische huizenprijzen 3,7 procent hoger dan het jaar voordien, tegen 4,2 procent in de eurozone en zelfs 4,5 procent in de hele Europese Unie.

Als de vergelijking op kwartaalbasis wordt gemaakt, was er in België in het vierde kwartaal zelfs een daling van de huizenprijzen met 0,4 procent. In de eurozone daarentegen stegen de prijzen op kwartaalbasis met bijna 1 procent.

De lidstaten waar de prijs van vastgoed eind 2017 het snelst stijgt, zijn Ierland (+11,8 procent op jaarbasis), Portugal (+10,5 procent) en Slovenië (+10 procent). Ook Nederland scoort erg hoog, met een prijsstijging van 8,5 procent. In Italië werden huizen dan weer 0,3 procent goedkoper in vergelijking met eind 2016.