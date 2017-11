Belgische huiszoeking in onderzoek naar IS-financiering HA

12u32

Bron: Belga 5 AFP In het onderzoek naar de fincanciering van terreurgroep Islamitische Staat door het Franse-Zwitserse betonbedrijf LafargeHolcim zijn speurders vandaag binnengevallen bij de Belgische onderaannemer van het bedrijf. Dat meldt de VRT en wordt bevestigd door het federaal parket. Bij de huiszoeking is niemand opgepakt. Volgens VTM NIEUWS werden computers en documenten in beslag genomen.

LafargeHolcim, voorheen Lafarge, zou terreurgroep Islamitische Staat grote sommen geld betaald hebben om de fabriek in het land draaiende te houden. Hoeveel geld IS exact kreeg, is nog niet helemaal duidelijk, maar bronnen spreken van "honderdduizenden tot miljoenen euro's". Er loopt een gezamenlijk Frans-Belgisch onderzoek naar de feiten.

Ook in Frankrijk hebben huiszoekingen plaatsgevonden, zo melden Franse media.