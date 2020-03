Belgische huisartsen worden overspoeld met telefoontjes SVM

14 maart 2020

17u30

Bron: Belga 0 De huisartsenwachtposten worden nog altijd overspoeld met telefoontjes van mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Dat zegt dokter Jos Vanhoof van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. Er wordt bekeken op welke manier een en ander volgende week efficiënter zou kunnen verlopen.

"We zijn momenteel bezig om nieuwe richtlijnen te implementeren, maar tot hiertoe beperken we ons tot een telefonische triage", aldus Van Hoof. Aan de mensen wordt gevraagd om eerst telefonisch contact op te nemen, waarna er -eveneens telefonisch- een triage wordt gedaan.

Indien er iets aan de hand lijkt, wordt de patiënt gevraagd om thuis te blijven en zijn gezondheidstoestand in de gaten te houden. Er wordt dus niet langer de raad gegeven om naar de spoedafdeling te gaan. Verergert de toestand van de patiënt, dan moet hij of zij opnieuw telefonisch contact opnemen. Daarna overlegt de arts samen met de patiënt over de te volgen stappen.

