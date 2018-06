Belgische horeca vorig jaar nog 142 keer betrapt op verkoop alcohol aan minderjarigen kg

18 juni 2018

14u56

Bron: Belga 0 De Alcohol- en Tabakscontroledienst van de FOD Volksgezondheid heeft in 2017 bij 1.647 controles in horecazaken 142 inbreuken vastgesteld op het verbod van verkoop van alcohol aan minderjarigen. Dat blijkt uit het antwoord van minister Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Caroline Cassart-Mailleux (MR).

De meeste inbreuken in horecazaken werden geregistreerd in Vlaanderen (70), gevolgd door Wallonië (65) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7). In 17 horecazaken, die in de periode 2011-2016 een waarschuwing of pv kregen voor de verkoop van alcohol aan minderjarigen, werden er in 2017 opnieuw inbreuken vastgesteld voor dergelijke feiten.

De Juridische Dienst van de FOD Volksgezondheid legde in 2017 in totaal 504 administratieve boetes op voor de verkoop van alcohol aan alle types van verkooppunten (horeca, nachtwinkels, supermarkten, kruideniers, fuiven, festivals...) voor een totaalbedrag van 245.243 euro.

Tien procent van de dossiers werd overgemaakt aan het parket. Dat gebeurt als de boete niet betaald wordt of bij ernstige of herhaalde inbreuken.