Belgische hartritme-app wil Amerikaanse markt veroveren. "Opletten voor foute diagnoses," waarschuwt cardioloog

Nina Dillen

08 oktober 2018

18u59

1

Een Belgische app die hartritmestoornissen opspoort, verovert binnenkort ook de Amerikaanse markt. Start-up FibriCheck wil zijn applicatie in de VS zonder doktersvoorschrift beschikbaar maken, al is cardioloog Patrik Vankrunkelsven (KU Leuven) sceptisch: "Foute diagnoses kunnen heel wat mensen nodeloos ongerust maken."