Belgische grenzen gesloten voor “niet-essentiële verplaatsingen” Stephanie Romans

20 maart 2020

13u22

Bron: EIgen berichtgeving 266 De politie doet strenge controles aan de Belgische grens. Niet-essentiële verplaatsingen naar ons land zijn verboden. Buitenlanders mogen alleen maar de grens oversteken als dat echt moet voor woon-werkverkeer, goederenverkeer, een medische of familiale noodzaak.

Sinds 15 uur vandaag worden er inreis- en uitreiscontroles ingevoerd op niet-essentiële verplaatsingen van en naar ons land om de nationaal geldende beslissingen en voorschriften af te dwingen. In het bijzonder worden de toeristische verplaatsingen naar België verboden.

Elke overtreding zal strikt worden gesanctioneerd. Het Federaal Coördinatiecomité (COFECO) onder leiding van het Crisiscentrum wordt belast met de uitvoering van deze maatregelen. Elke verplaatsing naar de tweede verblijven op het Belgisch grondgebied is eveneens verboden. De Federale Politie en de lokale politiezones worden belast met de toepassing van deze beslissing.

In verschillende grensplaatsen in ons land zijn al controles begonnen. De politie bewaakt de belangrijkste invalswegen in de Limburgse grensdorpen Lanaken, Vroenhoven, Veldwezelt en Smeermaas vanuit Nederland. De waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen gaf de vijf politiezones aan de grens met Nederland de opdracht om te controleren of Nederlanders zich aan de Belgische maatregelen houden. De West-Vlaamse gouverneur vraagt hetzelfde. De politie controleert al strenger aan de grensovergangen met Nederland en Frankrijk.

Ook de lokale politiezones van de Antwerpse Kempen zijn begonnen met controleacties aan de grens met Nederland. Het gaat voorlopig nog niet om permanente controles, zo leert een rondvraag. “Nederlanders die nog op uitstap komen naar België en vice versa, maken we duidelijk dat dat echt niet meer de bedoeling kan zijn”, klinkt het bij de politie van de zone Kempen Noord-Oost. Er zijn onder meer controles aan Weelde-Station, nabij de exclave Baarle-Hertog.

Donderdag zijn in Kinrooi op vijf uur tijd zo’n 700 Nederlanders door de politie teruggestuurd, maakte burgemeester Jo Brouns (CD&V) bekend. In de Limburgse grensgemeente staan onder meer aan de tankstations borden om mensen duidelijk te maken dat de noorderburen niet naar daar moeten afzakken voor een tankbeurt. De politie van de zone CARMA doet intensieve controles, maar permanente grensposten bemannen is niet mogelijk.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) geeft later vandaag meer informatie.