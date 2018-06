Belgische gin scoort in de VS Redactie

14 juni 2018

00u17 2 Tijdens de gerenommeerde SIP Awards in Californië behaalde de Moon-gin van de Belgen Tommy De Mulder en Matthew Van Noten een Platina Award. Uit 900 spirits werd de Belgische gin door een panel van 120 juryleden verkozen tot het lekkerste drankje.

In april kreeg het ambitieuze duo Tommy De Mulder en Matthew van Noten uit Beveren nog een gouden medaille van de organisatie Gin Ur Way. Ook in Amerika verrasten ze de jury duidelijk met hun originele smaken. "Jeneverbes, citrus, maar ook een beetje kaneel zorgen ervoor dat Moon-gin verfrissend, zoet en tegelijk ook bitter smaakt", klinkt het.

Naast hun Platina Award binnen de categorie 'gedestilleerde gins', kreeg deze Belgische topper ook goud voor hun flesontwerp. "Deze Platina prijs opent vele deuren, zo krijgen we al aanvragen via Denemarken, Nederland en zelfs Zuid-Korea", aldus de twee zaakvoerders, die in samenwerking met De Moor in Aalst inmiddels ook een nieuwe gin hebben gecreëerd. “Cherry Moon smaakt helemaal anders en bevat toetsen van kers en zomers fruit.”